Tokyo 2020, a porte chiuse anche le partite di softball e baseball (Di domenica 11 luglio 2021) anche le partite di softball e baseball alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno a porte chiuse. Lo ha detto il governatore di Fukushima, Masao Uchibori, cancellando ogni speranza di vedere il pubblico almeno allo stadio Fukushima Azuma. La situazione epidemiologica del Giappone legata al Covid-19 preoccupa e gli organizzatori hanno preferito vietare l’ingresso agli spettatori per evitare rischi. Già lo scorso giovedì il comitato organizzatore olimpico e paralimpico aveva dichiarato che tutti gli eventi nell’area metropolitana di Tokyo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021)ledialle Olimpiadi disi svolgeranno a. Lo ha detto il governatore di Fukushima, Masao Uchibori, cancellando ogni speranza di vedere il pubblico almeno allo stadio Fukushima Azuma. La situazione epidemiologica del Giappone legata al Covid-19 preoccupa e gli organizzatori hanno preferito vietare l’ingresso agli spettatori per evitare rischi. Già lo scorso giovedì il comitato organizzatore olimpico e paralimpico aveva dichiarato che tutti gli eventi nell’area metropolitana di...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - Eurosport_IT : Tutto l'orgoglio e l'emozione del Capitano ???????? ?? - sportface2016 : #Tokyo2020, non ci sarà pubblico nemmeno allo stadio Fukushima Azuma per le partite di #softball e #baseball - Lenchon : RT @NievesMoya: Tokio 2020, el técnico español Momparler excluye a Mikel Landa de la convocatoria Tokyo 2020, il CT spagnolo Momparler esc… - eliana_jpc : RT @NievesMoya: Tokio 2020, el técnico español Momparler excluye a Mikel Landa de la convocatoria Tokyo 2020, il CT spagnolo Momparler esc… -