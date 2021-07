Terribile incidente sull’Appia, schianto tra auto e moto: Pasquale muore a 22 anni (Di domenica 11 luglio 2021) Sabato di sangue sulle strade casertane. Un Terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sull’Appia, tra Carinola e Francolise. A perdere la vita Pasquale Ilardo, 22 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere. Pasquale stava rientrando nella città del Foro a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Sabato di sangue sulle strade casertane. Unstradale si è verificato ieri pomeriggio, tra Carinola e Francolise. A perdere la vitaIlardo, 22, originario di Santa Maria Capua Vetere.stava rientrando nella città del Foro a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CorriereCitta : Cristoforo Colombo, terribile incidente tra due auto: morto un uomo, 3 feriti gravi - bluypsilon : RT @napolista: Polemiche per la gestione del terribile incidente. Al momento non è confermata la notizia di un intervento chirurgico all’oc… - napolista : Polemiche per la gestione del terribile incidente. Al momento non è confermata la notizia di un intervento chirurgi… - darkhai12353 : RT @informapirata: #CTemplar ha subito un incidente catastrofico, terribile per la sua reputazione! È purtroppo una doccia gelata per le co… - informapirata : #CTemplar ha subito un incidente catastrofico, terribile per la sua reputazione! È purtroppo una doccia gelata per… -