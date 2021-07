Resta incastrata nel cassone dei vestiti usati per i poveri | ladra rintracciata dopo 14 anni e denunciata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Resta incastrata

leggo.it

Vennero sorpresi mentre rubavano i vestiti usati da un cassone per i più bisognosi, ma sul più bello arrivò una pattuglia dei carabinieri: la banda si dileguò e lasciò all'interno del contenitore una ...Il bocchettone in cui è rimastala bimba faceva parte dell'impianto di depurazione della ... Sul caso non ciche attendere quindi ulteriori riscontri da parte degli inquirenti.Vennero sorpresi mentre rubavano i vestiti usati da un cassone per i più bisognosi, ma sul più bello arrivò una pattuglia dei carabinieri: la banda si dileguò ...GALATONE (Lecce) – Cade sugli scogli, si ferisce e resta incastrato. Attimi di paura questa mattina sul tratto del lungomare tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, in località La Reggia, ...