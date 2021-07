Pensioni di vecchiaia a 67 anni: con la pandemia lo stop all’incremento dell’aspettativa di vita (Di domenica 11 luglio 2021) Sulle Pensioni di vecchiaia si registra l’effetto della pandemia dettata dal covid-19. La questione riguarda, in particolare, il tema dell’adeguamento all’aspettativa di vita. L’attuale regolamentazione prevede infatti che i parametri di accesso alla pensione ordinaria siano rivalutati in base all’effettiva longevità dei cittadini, così da mantenere stabile la tenuta del sistema previdenziale e dei conti pubblici. Con gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall’ISTAT, si rileva quanto appariva scontato. L’impatto della pandemia ha infatti colpito duramente la vita di moltissime persone. In ... Leggi su notizieora (Di domenica 11 luglio 2021) Sulledisi registra l’effetto delladettata dal covid-19. La questione riguarda, in particolare, il tema dell’adeguamento all’aspettativa di. L’attuale regolamentazione prevede infatti che i parametri di accesso alla pensione ordinaria siano rivalutati in base all’effettiva longevità dei cittadini, così da mantenere stabile la tenuta del sistema previdenziale e dei conti pubblici. Con gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall’ISTAT, si rileva quanto appariva scontato. L’impatto dellaha infatti colpito duramente ladi moltissime persone. In ...

Advertising

Corriere : Pensione di vecchiaia, così il Covid ha «fermato» a 67 anni il traguardo (per un po’) - AndreaBonturi : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensione di vecchiaia, così il Covid ha «fermato» a 67 anni il traguardo (per un po’) - Borelmedwriter : RT @Corriere: Pensione di vecchiaia, così il Covid ha «fermato» a 67 anni il traguardo (per un po’) - AvvMennillo : Pensione di vecchiaia, così il Covid ha «fermato» a 67 anni il traguardo (per un po’) -