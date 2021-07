Italia - Inghilterra, il saluto di Caressa e Bergomi: 'Un abbraccio a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennario' (Di domenica 11 luglio 2021) Un gesto di vero Fair Play. Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi i telecronisti di Sky che da anni seguono la nazionale azzurra, in apertura di telecronaca della Finale di questi Europei 2020, hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Un gesto di vero Fair Play. Fabioe Giuseppei telecronisti di Sky che da anni seguono la nazionale azzurra, in apertura di telecronaca della Finale di questi Europei 2020, hanno ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - fraaaaahhhh : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - otbvlouis : continuo a pensare che si doveva giocare in un altro posto, ne in inghilterra e ne in italia. in un posto neutro. -