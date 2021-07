In Inghilterra prendono in giro Chiellini: “Qualcuno glielo dica” (Di domenica 11 luglio 2021) Ultimo dei sei minuti di recupero di Inghilterra-Italia. Il risultato è di 1-1 in virtù delle reti di Shaw e Bonucci. Chiellini viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo per salvare il risultato. Maglia trattenuta e cartellino giallo, nonostante Chiellini fosse probabilmente l'ultimo difensore. Sui social impazzano subito le prime proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per Chiellini. In particolare la BBC manda una frecciatina sul proprio profilo Twitter. "Qualcuno dica a Chiellini che bisogna aspettare la fine della partita ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Ultimo dei sei minuti di recupero di-Italia. Il risultato è di 1-1 in virtù delle reti di Shaw e Bonucci.viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo per salvare il risultato. Maglia trattenuta e cartellino giallo, nonostantefosse probabilmente l'ultimo difensore. Sui social impazzano subito le prime proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per. In particolare la BBC manda una frecciatina sul proprio profilo Twitter. "che bisogna aspettare la fine della partita ...

Advertising

pillowvtalk : raga ho visto persone che se la prendono per il tw ma scusate è chiaro che tifa Inghilterra ahaha - JarethBarnowl : @FBiasin Non abbiamo un grande centravanti, questo è un dato di fatto. Comunque l'inghilterra è ampiamente alla nos… - RebicIsTheWay : Comunque Inghilterra scarsa scarsa, bisogna tirare in porta e appena prendono il primo li f*tti - giulstoms : gli infarti che mi prendono ogni volta che la palla si avvicina alla porta dell‘Inghilterra #Euro2020Final - rosestobecky : Cioè io mo non ho solo paura dei tifosi che se la prendono con persone a caso durante i festeggiamenti, danneggiand… -