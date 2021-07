Gkn: è polemica sui licenziamenti. Letta e Pd: norma da rivedere (Di domenica 11 luglio 2021) Il caso dei 422 lavoratori licenziati via mail riaccende la polemica nella maggioranza sullo sblocco dei licenzimamenti. Il segretario del Pd: se queste sono le modalità, la norma è da cambiare Va ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 luglio 2021) Il caso dei 422 lavoratori licenziati via mail riaccende lanella maggioranza sullo sblocco dei licenzimamenti. Il segretario del Pd: se queste sono le modalità, laè da cambiare Va ...

Advertising

marchess88 : È polemica per la decisione della #GKN di licenziare via mail 422 dipendenti dalla fabbrica di #CampiBisenzio (FI) - Marchess86 : Polemica per la decisione della #GKN di licenziare via mail 422 dipendenti dalla fabbrica di #CampiBisenzio (FI) - daniloperini29 : @MicheTiraboschi Gentile professore, le giro un articolo del FQ di oggi. Cosa ne pensa da esperto di diritto del… - infoitinterno : Gkn Driveline, 422 licenziati: scoppia la polemica -