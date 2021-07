Via riqualificazione alberghiero ‘Vittorio Veneto’ a Scampia (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Prendono il via i lavori di riqualificazione e adeguamento della sede dell’Istituto alberghiero “Vittorio Veneto” di via Labriola, nel quartiere Scampia a Napoli. È stato sottoscritto questa mattina, infatti, nella sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti, il contratto di affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria del bando per un ammontare di 750mila euro. Le opere rientrano nel quadro del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di competenza della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Prendono il via i lavori die adeguamento della sede dell’Istituto“Vittorio Veneto” di via Labriola, nel quartierea Napoli. È stato sottoscritto questa mattina, infatti, nella sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti, il contratto di affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria del bando per un ammontare di 750mila euro. Le opere rientrano nel quadro del Programma straordinario di intervento per laurbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di competenza della ...

