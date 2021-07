Napoli in ritiro a Dimaro | ecco le date e amichevoli ufficiali

(Di sabato 10 luglio 2021) Ilindal 15 al 25 luglio, diramate lee le. Il club azzurro con una nota sul proprio sito internet fa sapere: Iltorna aper un’altra emozionante estate azzurro nello splendido scenario della Val di Sole. La squadra arriverà in Trentino giovedì 15 luglio e sosterrà nel pomeriggio il primo allenamento. Il primo appuntamento con i protagonisti azzurri ci sarà venerdì 16 luglio con la conferenza stampa del nuovo tecnico Luciano Spalletti alle ore 21.15.Mercoledì 21 luglio sempre Spalletti e due ...

E' stato definito il programma delneldi Dimaro, che durerà dal 15 al 25 luglio (la squadra successivamente sosterrà una seconda parte dia Castel di Sangro). Questo il comunicato del club azzurro La squadra ...Non è arrivato al traguardo nemmeno Marco Murari, costretto alquando ancora era lontano ... Con la terza prova open, si sono concluse tutte le tappe di avvicinamento alla Capri -trofeo ...Il Napoli in ritiro a Dimaro in Val di Sole, ufficiali le date: si parte il 15 si termine il 25. Ufficiali anche le amichevoli estive.Il primo appuntamento con i protagonisti azzurri ci sarà venerdì 16 luglio con la conferenza stampa del nuovo tecnico Luciano Spalletti alle ore 21.15.