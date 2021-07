Martano-Otranto | incidente nella notte | morto 27enne | cinque feriti Scontro fra due auto

(Di sabato 10 luglio 2021) Un uomo di 27 anni, Giuseppe Mazzeo di Melendugno, èin conseguenza dell’avvenutoin Salento. Nel tratto di strada che collegaedlo, per cause da dettagliare, fra due, ha provocato anche il ferimento diragazzi in età fra i 18 ed i 19 anni. L'articolo, ...

Rolfi39 : RT @TgrRaiPuglia: Un morto e cinque feriti la notte scorsa sulla strada tra Martano e Otranto - TGR Puglia - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Un morto e cinque feriti la notte scorsa sulla strada tra Martano e Otranto - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Un morto e cinque feriti la notte scorsa sulla strada tra Martano e Otranto - TGR Puglia - NoiNotizie : Martano-Otranto (#Lecce), incidente nella notte: morto 27enne, cinque feriti - GiulianoL23 : @NunquamDeorsum Per la precisione la tratta da Martano (Furni Russi) a Otranto ?? -

Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo, 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano, per cause in corso di ...Il fatale a Giuseppe Mazzeo , 27enne di Torre dell'Orso , lo schianto sulla strada provinciale tracon una vettura con a bordo cinque ragazzi, un 19enne die 4 bolognesi in ...I cinque ragazzi sono stati trasportati dalle ambulanze al vicino ospedale di Scorrano. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.