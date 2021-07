Love is in the air anticipazioni 11 luglio 2021, il cambiamento di Eda (Di sabato 10 luglio 2021) In questa puntata di Love is in the air, di lunedì 11 luglio 2021, Selin e Ferit annunciano gioiosi il loro imminente matrimonio, che avverrà la settimana seguente andando prima a godere di una vacanza a Parigi, mentre Eda e Serkan decidono di portare avanti il loro accordo. Alla compagnia si aggiungono anche Engin e Pyril mentre Serkan fatica a mantenere sotto controllo la sua rabbia per l’annuncio fatto dall’ex fidanzata. In un momento di tranquillità Eda e Serkan parlano di quello che sta accadendo e il Bolat appare molto nervoso in quanto nonostante il suo interessamento ad Eda, vorrebbe ancora far saltare il matrimonio di Selin. A tal ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 luglio 2021) In questa puntata diis in the air, di lunedì 11, Selin e Ferit annunciano gioiosi il loro imminente matrimonio, che avverrà la settimana seguente andando prima a godere di una vacanza a Parigi, mentre Eda e Serkan decidono di portare avanti il loro accordo. Alla compagnia si aggiungono anche Engin e Pyril mentre Serkan fatica a mantenere sotto controllo la sua rabbia per l’annuncio fatto dall’ex fidanzata. In un momento di tranquillità Eda e Serkan parlano di quello che sta accadendo e il Bolat appare molto nervoso in quanto nonostante il suo interessamento ad Eda, vorrebbe ancora far saltare il matrimonio di Selin. A tal ...

