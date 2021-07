Black Widow: la giovane Natasha è interpretata dalla figlia di Milla Jovovich (Di sabato 10 luglio 2021) In Black Widow, la giovane Natasha Romanoff è interpretata da una figlia d'arte: a portare sullo schermo la versione giovane della supereroina Marvel, infatti, è Ever Anderson la figlia di Milla Jovovich. Chiunque abbia già guardato Black Widow avrà notato la somiglianza della versione giovane di Natasha Romanoff con Milla Jovovich. A portare sullo schermo il volto dell'adolescente supereroina Marvel, infatti, è Ever ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) In, laRomanoff èda unad'arte: a portare sullo schermo la versionedella supereroina Marvel, infatti, è Ever Anderson ladi. Chiunque abbia già guardatoavrà notato la somiglianza della versionediRomanoff con. A portare sullo schermo il volto dell'adolescente supereroina Marvel, infatti, è Ever ...

Advertising

xpeoplelikeus : RT @somespells: ma ci pensate che questa settimana abbiamo avuto il quinto episodio di loki, black widow e anchen il trailer di what if? mc… - Puta_da_Silva : Guys, black widow é nota 10! - BarbaraBelzini : Il sole sta calando, Nat #BlackWidow - silvialoveslyou : RT @cryinglightnvng: pensando che il mio amico non ho riconosciuto smells like teen spirit all'inizio di black widow e mi ha letteralmente… - Laurelstl_ : IO DOPO AVER VISTO BLACK WIDOW E LA SCENA POST CREDIT SONO IN LACRIME //r -