Variante Delta, Pregliasco: “Italia sta vivendo una luna di miele. Aspettiamoci un aumento dei contagi, è inevitabile” (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’Italia sta vivendo una luna di miele in attesa di ritrovarsi nella situazione di altre nazioni dove si è deciso di aprire prima, come in Inghilterra dove la Variante Delta è diventata prevalente”. Lo ha detto il direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando l’attuale situazione pandemica nel nostro Paese. “È inevitabile che allentando le maglie dei contatti aumentino i contagi. Nel nostro Paese siamo un po’ come sulla Pay Tv dove si vede lo stesso film in momenti diversi siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’staunadiin attesa di ritrovarsi nella situazione di altre nazioni dove si è deciso di aprire prima, come in Inghilterra dove laè diventata prevalente”. Lo ha detto il direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio, commentando l’attuale situazione pandemica nel nostro Paese. “Èche allentando le maglie dei contatti aumentino i. Nel nostro Paese siamo un po’ come sulla Pay Tv dove si vede lo stesso film in momenti diversi siamo ...

