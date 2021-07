Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ritrova l’amore dopo il trono di Davide Donadei: ecco chi è il fidanzato (foto) (Di venerdì 9 luglio 2021) Beatrice Buonocore è nota ai telespettatori di Canale 5 per aver preso parte alla trasmissione Uomini e Donne, alla corte di Davide Donadei. Nonostante il tronista pugliese le preferì la rivale Chiara Rabbi, la giovane corteggiatrice emiliana ha saputo conquistare il pubblico da casa con la sua dolcezza e semplicità. Beatrice è molto attiva sui social dove condivide parte della propria quotidianità con i fan. Proprio ieri la ragazza ha pubblicato su Instagram un tenero scatto con il fidanzato Ettore Casadei: I due si sono concessi un viaggio in Grecia e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 luglio 2021)è nota ai telespettatori di Canale 5 per aver preso parte alla trasmissione, alla corte di. Nonostante il tronista pugliese le preferì la rivale Chiara Rabbi, la giovane corteggiatrice emiliana ha saputo conquistare il pubblico da casa con la sua dolcezza e semplicità.è molto attiva sui social dove condivide parte della propria quotidianità con i fan. Proprio ieri la ragazza ha pubblicato su Instagram un tenero scatto con ilEttore Casadei: I due si sono concessi un viaggio in Grecia e ...

