Una Vita trame dall’11 al 17 luglio: un pestaggio e un segreto svelato (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Vita Le anticipazioni segnalano nuovi colpi di scena per i vicini di Acacias 38: Moncho finisce in ospedale, Marcia racconta la verità sull’alleanza tra Santiago e la Salmeron all’avvocato, Maite viene picchiata in prigione e non cede al ricatto di Felicia Pubblicato su 9 luglio 2021 Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita in onda da domenica 11 a sabato 17 luglio 2021? Le anticipazioni segnalano che Santiago vuole un ultimo confronto con Genoveva prima di partire. I due si scontrano e lui le punta contro un coltello. Lo scontro viene interrotto dall’arrivo di Laura, la nuova domestica. Dopo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) UnaLe anticipazioni segnalano nuovi colpi di scena per i vicini di Acacias 38: Moncho finisce in ospedale, Marcia racconta la verità sull’alleanza tra Santiago e la Salmeron all’avvocato, Maite viene picchiata in prigione e non cede al ricatto di Felicia Pubblicato su 92021 Cosa accade nelle prossime puntate di Unain onda da domenica 11 a sabato 172021? Le anticipazioni segnalano che Santiago vuole un ultimo confronto con Genoveva prima di partire. I due si scontrano e lui le punta contro un coltello. Lo scontro viene interrotto dall’arrivo di Laura, la nuova domestica. Dopo ...

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - teatrolafenice : ?? «Le due più grandi sventure nella vita sono una cattiva salute e una cattiva coscienza» (Lev Tolstoj). Buongiorn… - AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - Sagittario09 : Qualche volta bisogna sedersi , ascoltarsi e capire se vale la pena lottare per qualcuno. Non possiamo farci del ma… - BuonoSolo : @Valenti35967049 @stanzaselvaggia Mi pare una cazzata! La vita vera è un’altra. Non credo che la ragazza abbia disd… -