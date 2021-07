Sarri: “Correa? So che ha chiesto di cambiare aria. Se dovesse ripensarci, un ruolo per lui ce l’avrei” (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di Correa: “Se può far parte del mio tridente? Per me può fare l’attaccante di sinistra se ha voglia e stimoli per farlo. Da un po’ di tempo aveva manifestato la voglia di cambiare aria, ma se ha cambiato idea io sono il più contento di tutti e gli chiedo disponibilità a fare l’attaccante partendo da sinistra”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio, nuovo allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di: “Se può far parte del mio tridente? Per me può fare l’attaccante di sinistra se ha voglia e stimoli per farlo. Da un po’ di tempo aveva manifestato la voglia di, ma se ha cambiato idea io sono il più contento di tutti e gli chiedo disponibilità a fare l’attaccante partendo da sinistra”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

