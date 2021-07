Roberta Capua nella bufera | fa polemica sulla morte della Carrà e poi dice | “Non parlavo della Cuccarini”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 9 luglio 2021) In questi giorni, dopo il primo impatto violento e doloroso per la notiziagrandissima Raffaella, si sono scatenate le polemiche per i vari modi con cui i vip si sono messi un po’ in mostra per vantare amicizie e conoscenze con lei. In tanti hanno parlato e raccontato aneddoti e in pochi hanno invece rispettato il momenti tristidipartita di una delle donne più completetelevisione Italiana che ha scelto di andare via senza clamore ma mantenendo il più stretto riserbo ...