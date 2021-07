Raffaella Carrà | in Spagna arriva una piazza dedicata all’iconica showgirl

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - unpred1ct4ble_ : RT @fraversion: Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. ?? - esserequi : RT @fraversion: Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

EMILIA ROMAGNA - Una mostra fotografica in digitale interamente dedicata a. È l'omaggio dell' Archivio Riccardi con foto di Carlo e Maurizio Riccardi. Con 89 foto della showgirl ancora giovanissima, fotografata in bianco e nero nella sua casa e durante ..."Una serie tv su? Ora è il momento del dolore ma sicuramente in un prossimo futuro i produttori italiani cercheranno di raccontare la sua grande storia professionale e umana di". Secondo ...