Puglia, seconda in Italia per la percentuale di vaccinati Rapporto Gimbe (Di venerdì 9 luglio 2021) Di Francesco Santoro: La Puglia è la seconda regione con la più alta percentuale di vaccinati (62 per cento). Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia. Il 39,1 per cento della popolazione ha completato il ciclo, mentre il 22,9 per cento ha ricevuto almeno una dose. Meglio ha fatto solo la Lombardia (65,3 per cento). Contagi e ricoveri Stando ai dati elaborati dall’organismo indipendente presieduto da Nino Cartabellotta, l’incremento settimanale dei casi totali è dello 0,1 per cento. Gli attualmente positivi al virus sono 2.485 (63 casi per 100mila ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Laè laregione con la più altadi(62 per cento). Lo sottolinea la Fondazionenel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia. Il 39,1 per cento della popolazione ha completato il ciclo, mentre il 22,9 per cento ha ricevuto almeno una dose. Meglio ha fatto solo la Lombardia (65,3 per cento). Contagi e ricoveri Stando ai dati elaborati dall’organismo indipendente presieduto da Nino Cartabellotta, l’incremento settimanale dei casi totali è dello 0,1 per cento. Gli attualmente positivi al virus sono 2.485 (63 casi per 100mila ...

Advertising

AntonelDesantis : @Giulia_B Oggi mio padre, 77 anni non ha fatto la seconda dose di Astrazeneca perché hub vaccinale Pala Cozzoli mol… - giellevu : RT @TgrRaiPuglia: Attesa per la seconda serata del festival @LibroPossibile a #Polignano - serecelli : @RegionePuglia Per la seconda dose per i residenti furori regione quando verremo richiamati? Abbiamo compilato il m… - TgrRaiPuglia : Attesa per la seconda serata del festival @LibroPossibile a #Polignano - TrackerVaccini : @TrackerVaccini Puglia Prima dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 59.54% Seconda dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 35.21% -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia seconda Covid Italia, 1.394 contagi e 13 morti: bollettino 8 luglio PUGLIA - Sono 58 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del ...4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6 per cento) per un totale di ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 8 luglio 2021 PUGLIA Sono 58 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del ...4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6 per cento) per un totale di ...

Vaccini ai turisti, in Puglia aperte le prenotazioni per la seconda dose a chi è in vacanza La Repubblica Fondi per le scuole innovative Ammonta a 40 milioni di euro la dotazione del nuovo avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di scuole innovative nei comuni con popolazione inferiore ai cinquem ...

Puglia, seconda in Italia per la percentuale di vaccinati Rapporto Gimbe La Puglia è la seconda regione con la più alta percentuale di vaccinati (62 per cento). Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia. Il 39,1 per cen ...

- Sono 58 i contagi da coronavirus inoggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del ...4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche ladose (30,6 per cento) per un totale di ...Sono 58 i contagi da coronavirus inoggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del ...4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche ladose (30,6 per cento) per un totale di ...Ammonta a 40 milioni di euro la dotazione del nuovo avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di scuole innovative nei comuni con popolazione inferiore ai cinquem ...La Puglia è la seconda regione con la più alta percentuale di vaccinati (62 per cento). Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia. Il 39,1 per cen ...