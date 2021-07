Napoli, Zielinski e Insigne non sono più incedibili: la situazione (Di venerdì 9 luglio 2021) In casa Napoli Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito più volte, non esistono incedibili. A fronte di offerte adeguate, qualsiasi calciatore potrà essere ceduto. Tra questi, come scritto nelle ultime ore da Tuttosport, vi sono Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Ovviamente le eventuali cessioni dei due calciatori avverrebbero per necessità diverse. Riguardo al capitano, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) In casaAurelio De Laurentiis lo ha ribadito più volte, non esistono. A fronte di offerte adeguate, qualsiasi calciatore potrà essere ceduto. Tra questi, come scritto nelle ultime ore da Tuttosport, viLorenzoe Piotr. Ovviamente le eventuali cessioni dei due calciatori avverrebbero per necessità diverse. Riguardo al capitano, il L'articolo

