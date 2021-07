Mille assunzioni di poliziotti con emendamento della Lega (Di venerdì 9 luglio 2021) – “Mille assunzioni di donne e uomini della Polizia di Stato, grazie a un emendamento fortemente voluto dalla Lega. È un risultato straordinario, condiviso con il Capo della Polizia, il Dipartimento di Pubblica sicurezza e con i sindacati. I nuovi agenti saranno destinati ad attività di polizia giudiziaria e ad attività investigativa nel contrasto al crimine. “E ora avanti tutta: servono il Taser e altre assunzioni. La Lega passa dalle parole ai fatti”. Lo hanno dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini e il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) – “di donne e uominiPolizia di Stato, grazie a unfortemente voluto dalla. È un risultato straordinario, condiviso con il CapoPolizia, il Dipartimento di Pubblica sicurezza e con i sindacati. I nuovi agenti saranno destinati ad attività di polizia giudiziaria e ad attività investigativa nel contrasto al crimine. “E ora avanti tutta: servono il Taser e altre. Lapassa dalle parole ai fatti”. Lo hanno dichiarato il leaderMatteo Salvini e il ...

