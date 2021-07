M5S | Conte | “Ci sono se mio progetto condiviso”

Advertising

Linkiesta : Cartabia rottama la riforma della prescrizione e inguaia un pezzo di M5s. La Guardasigilli ha lavorato di fino per… - CarloCalenda : Il #M5S era finito dopo il primo governo Conte. Sono stati salvati dal PD. Per quanto mi riguarda devono solo scomp… - meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - via_portami : RT @FurioGarbagnati: Due cose buone aveva fatto il M5S nel governo Conte I : il decreto Dignità e il RdC. Il primo è stato smantellato ier… - AntonioMarconi4 : RT @Phastidio: Beh, almeno l'house organ ha smesso di dire che il governo Draghi è la fotocopia di quello Conte ?? M5s: dal cashback al dec… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

'Io leader? Ci stiamo lavorando'. Lo ha detto Giuseppe, ex presidente del Consiglio, intervenendo al 50mo Convegno dei giovani di Confindustira a Genova. 'Lavoro per creare le condizioni per un ...Così Giuseppe, intervenendo al 50mo Convegno dei giovani di Confindustria a Genova.“Se sarò leader del M5S? Ci stiamo lavorando. Nell’ipotesi in cui il mio progetto venisse pienamente condiviso io ci sono, altrimenti no”. Così Giuseppe Conte, intervenendo durante il convegno dei gio ..."Non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana", dice l'ex premier al convegno dei Giovani Imprenditori (ANSA) ...