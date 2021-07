Honduras, Giorgio Scanu ucciso dalla folla con bastoni, machete e pietre. (Di venerdì 9 luglio 2021) Honduras Giorgio Scanu, cittadino italiano, è stato ucciso dalla folla a colpi di bastoni, machete e pietre. Oltre 600 persone coinvolte. In Honduras un cittadino italiano è stato ucciso dalla folla. Secondo quanto raccolto dalla stampa internazionale, il delitto è avvenuto in un villaggio chiamato Santa Ana de Yusguare a circa 80 km a sud di Tegucigalpa. Oltre 600 ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021), cittadino italiano, è statoa colpi di. Oltre 600 persone coinvolte. Inun cittadino italiano è stato. Secondo quanto raccoltostampa internazionale, il delitto è avvenuto in un villaggio chiamato Santa Ana de Yusguare a circa 80 km a sud di Tegucigalpa. Oltre 600 ...

Advertising

SkyTG24 : Honduras, in 600 linciano un italiano. La folla lo accusava di aver 'ucciso il vicino' - infoitinterno : Honduras, l’italiano Giorgio Scanu linciato dalla folla: era accusato di aver ucciso il vicino - infoitinterno : Orrore in Honduras: il sardo Giorgio Scanu linciato dalla folla nella sua casa - BerniCurenai : Follia in Honduras contro un italiano: in 600 lo linciano e gli bruciano casa - SmorfiaDigitale : Honduras, l'italiano Giorgio Scanu linciato in un villaggio da 600 persone -