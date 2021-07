Grillo: difesa Lauria, 'eventuale richiesta rito alternativo solo dopo 20 ottobre' (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo evidenziato alcune necessità tecniche e il giudice le ha accolte, e ha dato il termine del 20 ottobre per potere indicare gli elementi probatori essenziali e alla luce di quello che verrò fuori eventuali nostre richieste di rito alternativo o meno". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Vaccaro, che difende Vittorio Lauria, uno dei quattro giovani genovesi accusati dello stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese di 20 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo evidenziato alcune necessità tecniche e il giudice le ha accolte, e ha dato il termine del 20per potere indicare gli elementi probatori essenziali e alla luce di quello che verrò fuori eventuali nostre richieste dio meno". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Vaccaro, che difende Vittorio, uno dei quattro giovani genovesi accusati dello stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese di 20 anni.

