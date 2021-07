Europei di calcio 2021. Gary Lineker ai tifosi inglesi: “Non fischiate l’inno italiano” (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la cavalcata italiana agli Europei di calcio 2021, sono spesso arrivate alcune critiche da parte di Gary Lineker. Il commentatore della BBC, 80 presenze e 48 reti con la maglia della Nazionale inglese, non ha risparmiato frecciatine agli azzurri nel loro cammino fino alla finale di Wembley. Stavolta però arriva un segnale ‘di distensione’ da parte sua. Lineker ha voluto rilasciare un messaggio su Twitter ai suoi otto milioni di follower, che recita espressamente: “Se sei abbastanza fortunato da avere un biglietto per la finale, per favore non fischiare l’inno ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la cavalcata italiana aglidi, sono spesso arrivate alcune critiche da parte di. Il commentatore della BBC, 80 presenze e 48 reti con la maglia della Nazionale inglese, non ha risparmiato frecciatine agli azzurri nel loro cammino fino alla finale di Wembley. Stavolta però arriva un segnale ‘di distensione’ da parte sua.ha voluto rilasciare un messaggio su Twitter ai suoi otto milioni di follower, che recita espressamente: “Se sei abbastanza fortunato da avere un biglietto per la finale, per favore non fischiare...

