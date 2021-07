Capello: «In questo Europeo ho rivisto gli uno contro uno. Meno palle indietro, più palle in avanti» (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Corriere dello Sport intervista Fabio Capello. Secondo lui l’Italia può battere l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. «Si può fare. L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, tutta gente, però, che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l’unico centravanti dell’Europeo, Kane. I falsi nueve, ma lascia stare…». Dice di essere rimasto colpito dallo spirito di sacrificio e dall’unione mostrati dall’Italia ed elogia il lavoro di selezione fatto da Roberto Mancini. Dice che di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Corriere dello Sport intervista Fabio. Secondo lui l’Italia può battere l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. «Si può fare. L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, tutta gente, però, che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l’unico centrdell’, Kane. I falsi nueve, ma lascia stare…». Dice di essere rimasto colpito dallo spirito di sacrificio e dall’unione mostrati dall’Italia ed elogia il lavoro di selezione fatto da Roberto Mancini. Dice che di ...

