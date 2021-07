Ascolti radio: Rtl 102.5 sempre prima, RDS torna seconda, poi Deejay (Di venerdì 9 luglio 2021) Ascolti, Rtl 102.5 sempre in testa ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. I dati Ter-Tavolo editori radio sugli Ascolti radiofonici del primo semestre di quest’anno riservano molte sorprese e spunti di riflessione. Intanto non è possibile fare un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, in piena pandemia e senza i dati, ma con quello del 2019. Così ci troviamo di fronte a emittenti nazionali che perdono Ascolti nel giorno medio, tranne alcuni casi di rilievo che vedremo, anche se c’è da considerare che quelli appena rilasciati sono numeri sintesi di due trimestri molto diversi ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 luglio 2021), Rtl 102.5in testa ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. I dati Ter-Tavolo editorisuglifonici del primo semestre di quest’anno riservano molte sorprese e spunti di riflessione. Intanto non è possibile fare un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, in piena pandemia e senza i dati, ma con quello del 2019. Così ci troviamo di fronte a emittenti nazionali che perdononel giorno medio, tranne alcuni casi di rilievo che vedremo, anche se c’è da considerare che quelli appena rilasciati sono numeri sintesi di due trimestri molto diversi ...

Advertising

monitortv : In netto calo l’audience radiofonica complessiva nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, ma… - Margare89038742 : RT @pedroelrey: Nel 1° semestre 2021, in netto calo gli ascolti delle principali radio - - reclaro : @RaiSport Per la finale ci vuole #Repice. La radio e' diversa dalla TV ma il suo modo di commentare e' sublime e ad… - misspassinella1 : @soulista Ma che radio ascolti? - pedroelrey : Nel 1° semestre 2021, in netto calo gli ascolti delle principali radio - -