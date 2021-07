Uomini e donne: scoppia una coppia del Trono Over (Di giovedì 8 luglio 2021) È finita la storia d’amore tra una coppia molto amata di Uomini e donne: la distanza, per questioni lavorative, ha distrutto l’amore tra Alessandro Bizziato e Stefania Montu, dama e cavaliere del Trono Over, che sembravano un coppia solida. In molti avevano puntato su di loro e sul loro amore. Un’altra coppia che si era formata a Uomini e donne è andata in frantumi in modo del tutto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) È finita la storia d’amore tra unamolto amata di: la distanza, per questioni lavorative, ha distrutto l’amore tra Alessandro Bizziato e Stefania Montu, dama e cavaliere del, che sembravano unsolida. In molti avevano puntato su di loro e sul loro amore. Un’altrache si era formata aè andata in frantumi in modo del tutto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - alex_antony17 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa, 552 migranti sono sbarcati fra la notte e l’alba, con 4 imbarcazioni. Soccorso pure un peschereccio con 420… - ZumZumPapa : RT @RadioSavana: Trafficanti francesi della Ocean Viking esigono di scaricare subito la merce (600 clandestini) in Italia. Come da video si… -