Traffico Roma del 08-07-2021 ore 08:00 (Di giovedì 8 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto coda per Traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo incolonnamenti per Traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano della A24 tre raccordo e la tangenziale est si rallenta sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro stesso il Traffico anche sulla via Salaria all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale ancora rallentamenti sulla via Pontina e tra Castel Romano e ...

