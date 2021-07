Parvovirosi in allevamento focolaio brucellosi canina (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la brucellosi, si è sviluppata un'epidemia di Parvovirosi nell'allevamento di Trecastelli (Ancona), in cui era stato scoperto, a marzo, l'unico focolaio nell'Unione Europea di 'brucella canis' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la, si è sviluppata un'epidemia dinell'di Trecastelli (Ancona), in cui era stato scoperto, a marzo, l'uniconell'Unione Europea di 'brucella canis' ...

Scoppia l'epidemia nell'allevamento già sequestrato: 30 cani morti. Stop alle adozioni TRECASTELLI - Bloccate le adozioni per i cani dell'allevamento di Trecastelli dove è scoppiata un' epidemia di parvovirosi. Sarebbero già trenta i cani deceduti, stando ai dati in possesso delle volontarie che seguono da mesi la vicenda, mentre altri ...

Trecastelli: emergenza allevamento, le associazioni: "Muoiono cani, subito un tavolo" 2' di lettura 08/07/2021 - Enpa, Lav, Leidaa, LNDC Animal Protection e Oipa hanno scritto una lettera con la richiesta congiunta - rivolta al Ministro della Salute Speranza e alle istituzioni nazional ...

