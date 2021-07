Incendio in discarica: fumo nero e odore in tutto il paese (Di giovedì 8 luglio 2021) Incendio alla discarica Gedit di Via Cavicchione a Calcinatello: l'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di mercoledì. A quanto pare avrebbe preso fuoco uno dei teloni che proteggono le aree ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 8 luglio 2021)allaGedit di Via Cavicchione a Calcinatello: l'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di mercoledì. A quanto pare avrebbe preso fuoco uno dei teloni che proteggono le aree ...

Advertising

infoitinterno : Incendio alla periferia di Fondi, brucia una discarica abusiva - reportdifesa : Caserta. Ieri, una pattuglia del “Raggruppamento Campania” su base Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) impegnata… - salernotoday : Incendio in un impianto di biogas: intervengono le 'Guide' di Salerno - statodelsud : Giugliano, incendio di sterpaglie in ex discarica - Pino__Merola : Giugliano, incendio di sterpaglie in ex discarica -