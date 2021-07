'Forte, libera, donna al comando e mai 'zerbina'. Vi spiego perché Raffaella Carrà era adorata dai gay' (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Primi anni Duemila, conduco il programma Close Up su Gay.tv, ricevo telefonate dai telespettatori. Sollevo la cornetta: 'Buongiorno mi chiamo Raffaella, telefono da Roma '. Lì pe rlì non ci faccio ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Primi anni Duemila, conduco il programma Close Up su Gay.tv, ricevo telefonate dai telespettatori. Sollevo la cornetta: 'Buongiorno mi chiamo, telefono da Roma '. Lì pe rlì non ci faccio ...

Advertising

danielgr31 : RT @DonatoMarinelli: Sorridi forte, sorridi sempre, lasciati andare alla felicità, non pensarci, non serve libera il cuore e ritrova l'amor… - Rossana179 : RT @DonatoMarinelli: Sorridi forte, sorridi sempre, lasciati andare alla felicità, non pensarci, non serve libera il cuore e ritrova l'amor… - antoninomimma : @basamyle_love Lo sguardo forte e penetrante di Basara è veramente magnetico, di chi è sicuro delle proprie idee. I… - RobertoPrusso : RT @DonatoMarinelli: Sorridi forte, sorridi sempre, lasciati andare alla felicità, non pensarci, non serve libera il cuore e ritrova l'amor… - AnnaAnusiaAnia : RT @DonatoMarinelli: Sorridi forte, sorridi sempre, lasciati andare alla felicità, non pensarci, non serve libera il cuore e ritrova l'amor… -