Ex Ilva, vertice al Mise: via libera a cassa per 13 settimane. I sindacati: “C’è preoccupazione, incontro deludente senza garanzie” (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo tre giorni di manifestazioni dei lavoratori, un vertice sul futuro dell’ex Ilva si è tenuto al ministero dello Sviluppo economico, con tutte le parti interessate – azienda, sindacati, governo e presidenti di Regioni, ndr – a partire dal tema della cassa integrazione, mentre sullo sfondo sono rimasti i nodi aperti del piano industriale e degli investimenti previsti da Acciaierie d’Italia. La proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, poi approvata dall’azienda, è stata – spiegano dal ministero – “il ricorso, in continuità, alla cassa integrazione per 13 settimane, strumento individuato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo tre giorni di manifestazioni dei lavoratori, unsul futuro dell’exsi è tenuto al ministero dello Sviluppo economico, con tutte le parti interessate – azienda,, governo e presidenti di Regioni, ndr – a partire dal tema dellaintegrazione, mentre sullo sfondo sono rimasti i nodi aperti del piano industriale e degli investimenti previsti da Acciaierie d’Italia. La proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, poi approvata dall’azienda, è stata – spiegano dal ministero – “il ricorso, in continuità, allaintegrazione per 13, strumento individuato ...

Advertising

ilfattovideo : Ex Ilva, vertice al Mise: via libera a cassa per 13 settimane. I sindacati: “C’è preoccupazione, incontro deludente… - barinewstv : Vertice ex Ilva a Roma, Emiliano chiede chiusura dell’area a caldo - Siderweb : Ex #Ilva: ufficializzato l’incontro #8luglio. I #sindacati sospendono l’assemblea prevista per domani: «Sarà riconv… -