Danimarca, Peter Schmeichel: “Il rigore per l’Inghilterra non c’era, è inaccettabile” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Un grosso errore. Le polemiche andranno avanti per molto, molto tempo. Ma questo non è rigore, Avrei accettato la sconfitta con molta più calma se l’Inghilterra avesse segnato in uno dei tanti momenti in cui è stata pericolosa ma non così”. L’ex portiere della Danimarca e padre dell’attuale estremo difensore Kasper, Peter Schmeichel, ha voluto commentare il rigore assegnato contro i danesi e parato dal figlio prima della ribattuta vincente di Kane che ha regalato la finale all’Inghilterra a Euro 2020: “Sfortunatamente, l’arbitro ha commesso un grosso errore. Conosco ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Un grosso errore. Le polemiche andranno avanti per molto, molto tempo. Ma questo non è, Avrei accettato la sconfitta con molta più calma seavesse segnato in uno dei tanti momenti in cui è stata pericolosa ma non così”. L’ex portiere dellae padre dell’attuale estremo difensore Kasper,, ha voluto commentare ilassegnato contro i danesi e parato dal figlio prima della ribattuta vincente di Kane che ha regalato la finale ala Euro 2020: “Sfortunatamente, l’arbitro ha commesso un grosso errore. Conosco ...

