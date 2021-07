Andrea Roncato: età, altezza, carriera, moglie e curiosità (Di giovedì 8 luglio 2021) Andrea Roncato, di professione attore, ha preso parte ad un grande numero di pellicole, sopratutto tra gli anni 80 e 90, diventando una sorta di presenza costante. Assieme al collega e amico Gigi Sammarchi ha fatto parte del duo Gigi e Andrea. Oggi è spesso ospite nei salotti televisivi, dove è solito raccontare dettagli relativi alla propria vita privata. Chi è Andrea Roncato Andrea Roncato è nato a San Lazzaro di Savena, a Bologna, il 7 marzo 1947, figlio unico di un sagrestano, prima di avviare la propria carriera nel mondo dello spettacolo consegue una ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 8 luglio 2021), di professione attore, ha preso parte ad un grande numero di pellicole, sopratutto tra gli anni 80 e 90, diventando una sorta di presenza costante. Assieme al collega e amico Gigi Sammarchi ha fatto parte del duo Gigi e. Oggi è spesso ospite nei salotti televisivi, dove è solito raccontare dettagli relativi alla propria vita privata. Chi èè nato a San Lazzaro di Savena, a Bologna, il 7 marzo 1947, figlio unico di un sagrestano, prima di avviare la proprianel mondo dello spettacolo consegue una ...

Advertising

ToniAzzurri : Luca Toni in versione Andrea Roncato - Sab5192 : RT @m4gny: Negli anni ‘80 sia Andrea Roncato che Jerry Calà passavano per due specie di sex symbol. Come ne siamo venuti fuori, intendo cos… - penelopeblondie : RT @m4gny: Negli anni ‘80 sia Andrea Roncato che Jerry Calà passavano per due specie di sex symbol. Come ne siamo venuti fuori, intendo cos… - miciakaku : RT @m4gny: Negli anni ‘80 sia Andrea Roncato che Jerry Calà passavano per due specie di sex symbol. Come ne siamo venuti fuori, intendo cos… - maiunajoy : RT @m4gny: Negli anni ‘80 sia Andrea Roncato che Jerry Calà passavano per due specie di sex symbol. Come ne siamo venuti fuori, intendo cos… -