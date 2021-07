Volley femminile, l’Italia cede al tie-break contro la Serbia in amichevole. Egonu batte Boskovic, 36 punti a 32 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia in amichevole contro la Serbia. Dopo il ko di lunedì sera al tie-break, la Nazionale di Volley femminile ha ceduto ancora una volta al cospetto delle Campionesse del Mondo, capaci di imporsi a Belgrado per 3-2 (19-25; 30-28; 17-25; 29-27; 15-9). Le azzurre hanno mostrato segnali di crescita rispetto a due giorni fa, giocando a tratti una buona pallavolo. Il CT Davide Mazzanti ha confermato il sestetto titolare e sembra avere trovato la quadra in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Seconda sconfitta consecutiva perinla. Dopo il ko di lunedì sera al tie-, la Nazionale diha ceduto ancora una volta al cospetto delle Campionesse del Mondo, capaci di imporsi a Belgrado per 3-2 (19-25; 30-28; 17-25; 29-27; 15-9). Le azzurre hanno mostrato segnali di crescita rispetto a due giorni fa, giocando a tratti una buona pallavolo. Il CT Davide Mazzanti ha confermato il sestetto titolare e sembra avere trovato la quadra in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola ...

