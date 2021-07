Una straordinaria «visione» di Bebe Vio e Federica Pellegrini | in una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Doppia uscita questa settimana per Vanity Fair. Una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan con una straordinaria «visione» delle atlete Bebe Vio e Federica Pellegrini per il nuovo numero in edicola. E un’edizione digitale di 50 pagine dedicata a Raffaella Carrà scaricabile gratuitamente dal sito e dall’app: tributo speciale a una donna davvero indimenticabile.