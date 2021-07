Tokyo 2020, gli Stati Uniti escludono Richardson dai Giochi dopo positività alla cannabis (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno deciso di escludere la giovane sprinter statunitense Sha’Carri Richardson in seguito alla positività alla cannabis emersa nei giorni scorsi. La 21enne era stata sospesa per trenta giorni, e ciò le avrebbe permesso di essere presente per le staffette. Ma la federazione americana ha deciso comunque di non selezionarla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Glihanno deciso di escludere la giovane sprinter statunitense Sha’Carriin seguitoemersa nei giorni scorsi. La 21enne era stata sospesa per trenta giorni, e ciò le avrebbe permesso di essere presente per le staffette. Ma la federazione americana ha deciso comunque di non selezionarla. SportFace.

