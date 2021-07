The Witcher: Blood Origin, Michelle Yeoh nel cast della serie prequel Netflix (Di mercoledì 7 luglio 2021) La star orientale Michelle Yeoh interpreterà Scían nella serie Netflix The Witcher: Blood Origin, prequel di The Witcher. Netflix annuncia la partecipazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Scían in The Witcher: Blood Origin, una serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher. Scían è l'ultima della sua tribù nomade elfica, nessuno può competere con la sua abilità ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) La star orientaleinterpreterà Scían nellaThedi Theannuncia la partecipazione dinel ruolo di Scían in The, unalive-action in sei episodi,di The. Scían è l'ultimasua tribù nomade elfica, nessuno può competere con la sua abilità ...

Advertising

Eman_hi_hn : @Memes_By_Mistri @THE_WITCHER_05 ?? maff kia?? - Screenweek : #TheWitcher #MichelleYeoh nel cast del prequel #BloodOrigin Il suo ruolo sarà quello di Scían, l'ultima sopravvissu… - CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Nel cast di The Witcher: Blood Origin prossimamente su Netflix ci sarà anche l'attrice Michelle Yeoh - Gianfi15 : @gyn_lemon AHAHAHAHAHAHAH scusa, ma lo ritengo un film demmerda, lo preferisco in the Witcher. So che sono tipi div… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Michelle Yeoh di Star Trek arriva nel cast di The Witcher: Blood Origin, la serie prequel di #TheWitcher su Netflix. http… -