Miriam Sette | moglie di Spinazzola dopo la vittoria dell’Italia | “Notti magiche | giorni difficili”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo Pinazzola e lasi godono da casa il successo degli Azzurri agli Europei.l‘infortunio al tendine che lo ha costretto ad abbandonare la Nazionale, il centrocampista della Roma si è consolato grazie all’amore della sua famiglia e, in occasione di Italia-Spagna, ha fatto il tifo per compagni entusiasmandosi dal divano di casa, a Roma, commosso per l’omaggio di Lorenzo Insigne che ha indossato in campo la sua maglia numero 4. Non manca l’affetto del piccolo Mattia, primogenito del calciatore, né quello diche da buona sportiva augura il meglio agli Azzurri in vista ...