L'Italia vince il campionato del mondo a squadre Optimist

L'Italia vince per la seconda volta di seguito il campionato del mondo a squadre Optimist (nella foto di Matias Capizzano). Adriano Cardi, Alessandro Cirinei, Alex Demurtas, Lorenzo Ghirotti e Lisa Vucetti sono i giovani velisti che hanno trionfato a Riva del Garda, che è tornata ad ospitare la competizione dopo 8 anni. Attesa adesso per i risultati individuali. Le finali sono durate due giorni, ma sono state oltre 100 le sfide in acqua e 48 le nazioni in competizione. L'Italia si è imposta sulla favorita squadra thailandese che si è dovuta accontentare del secondo posto.

