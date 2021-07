I 2 Mattei direttamente in campo, Letta i 5stelle. Fuori da Parlamento, l'uragano Fedez (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con una diretta social il rapper spiega. 'Dico la mia da cittadino'. E attacca il leader di Iv: 'tiene davvero a ddl Zan o è il solito parac...?'. Renzi: faccio politica, non seguo la massa. Ieri era ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con una diretta social il rapper spiega. 'Dico la mia da cittadino'. E attacca il leader di Iv: 'tiene davvero a ddl Zan o è il solito parac...?'. Renzi: faccio politica, non seguo la massa. Ieri era ...

Advertising

UrbimanoOrbi : @paolomieli Gli assassinii di Stato in Italia sono due, Ippolito Nievo,che da veneto,non voleva la 'predazione'dei… - UrbimanoOrbi : @tomasomontanari @UniStraSiena Gli assassinii di Stato in Italia sono due(rilevanti), Ippolito Nievo,che da veneto,… - UrbimanoOrbi : @IveserVenezia @repubblica Gli assassinii di Stato in Italia sono due(rilevanti), Ippolito Nievo,che da veneto,non… -