(Di mercoledì 7 luglio 2021) La scorsa notte è statoildi, aveva 53 anni. Secondo quanto riferito dai media locali, sarebbe stato ucciso da un gruppo armato mentre si trovava nella sua abitazione. La moglie, Martine, è ricoverata in ospedale. A dare la notizia è stato il primo ministro ad interim, Claude Joseph.

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - you_trend : ???? #Haiti, assassinato nella sua residenza il presidente Jovenel #Moise - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - franco_ff2017 : Assassinato il presidente di Haiti. Il governo aveva “dimenticato” di aderire al programma pilota che avrebbe veloc… - a_meluzzi : RT @ImolaOggi: Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato nella sua abitazione da un commando formato da 'elementi stranier… -

Il presidente di, Jovenel Moise , è statoper mano di un commando armato che si è introdotto in casa sua intorno all'una di notte. Sua moglie è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale. ...da un gruppo di mercenari nella notte, dentro la sua abitazione. Intorno all'una, un ... ha fatto irruzione nella residenza del presidente diJovenel Moïse , 53 anni, uccidendolo, e ...l Presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato questa notte da degli uomini armati che hanno assaltato la sua residenza. (Ticinonline) La moglie di Moise è rimasta ferita ed è stata portata ...La scorsa notte è stato assassinato il presidente 53enne di Haiti, Jovenal Moïse. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato ucciso da un gruppo armato all’una di notte circa, mentre era in casa ...