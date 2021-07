Francia, partite correnti maggio in deficit per 2,3 miliardi (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – A maggio il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 2,3 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 2 miliardi di aprile (dato rivisto da -1,4 miliardi). Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude, sempre a maggio, con un saldo negativo di 6,8 miliardi di euro, in leggero peggioramento rispetto ai -6,3 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -6,2). Diminuisce leggermente l’export che si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Ail saldo dellefrancese mostrava undi 2,3di euro, in peggioramento rispetto ai 2di aprile (dato rivisto da -1,4). Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude, sempre a, con un saldo negativo di 6,8di euro, in leggero peggioramento rispetto ai -6,3del mese precedente (dato rivisto da -6,2). Diminuisce leggermente l’export che si ...

