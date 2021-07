Europeo | manifesti in città | ' Grazie Roberto | orgoglio Jesi'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "di". La scritta in azzurro, con lo sfondo tricolore, campeggia sustampati dal Comune di(Ancona) per tappezzare lad'origine del ct della Nazionale,...

La scritta in azzurro, con lo sfondo tricolore, campeggia sustampati dal Comune di Jesi (... che ha garantito agli azzurri la finale dell'. Roberto Mancini è anche testimonial di ......Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell'... Monte Argentario Mobilitazione anche a Monte Argentario, tappezzato dia lutto, dove il ...campeggia su manifesti stampati dal Comune di Jesi (Ancona) e riproducono l’allenatore marchigiano mentre esulta dopo la partita con la Spagna vinta ieri sera ai rigori, che ha garantito agli azzurri ...(ANSA) - JESI, 07 LUG - "Grazie Roberto, orgoglio di Jesi". La scritta in azzurro, con lo sfondo tricolore, campeggia su manifesti stampati dal Comune di Jesi (Ancona) per tappezzare la città d'origin ...