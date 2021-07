Ddl Zan | Chiara Ferragni contro Renzi Lui | pronto a confronto

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - lanzi53 : Il sovrano e il reietto sono accomunati da una caratteristica: possono fare quello che vogliono. Così l'ex presiden… - Gigubon2 : @matteorenzi Se si va sotto con il ddl Zan la trasformazione in #LegaViva sarà compiuta perché i 'tuoi' senatori av… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Uno dei terreni di scontro riguarda il. C'è chi ha denunciato un'ingerenza del Vaticano, chi, dal versante cattolico, ha paventato un attacco alla libertà di pensiero. E sullo sfondo, le ...Il botta e risposta tra Fedez - Ferragni e Renzi prosegue, e lo fa tramite i canali social. Dopo che l'influencer aveva apostrofato la politica come 'uno schifo'per l'irrigidimento sul, il leader di Italia Viva l'aveva invitata a un confronto pubblico, ammonendola però dicendo che 'la politica non si fa con i like'. E' intervenuto sulla vicenda Fedez, marito di Chiara ...ORMAI si pensa sia tempo solo di mostrare i muscoli. Il centrosinistra, terremotato dall’incognita sul futuro grillino, non se la sente di uscire dal confronto sul DDL Zan con lo stigma di quello che ...«Se passa il Ddl Zan non si potrà più dire niente contro lobby Lgbt». Lo dicono il senatore Simone Pillon e il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli intervenendo sul caso della garante re ...