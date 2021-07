Covid Cina oggi, i contagi risalgono (Di mercoledì 7 luglio 2021) I contagi da Covid risalgono anche in Cina. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 nuovi casi. Si tratta del numero più alto di contagi dal 30 gennaio. Dei nuovi contagi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri ”importati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Idaanche in. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 nuovi casi. Si tratta del numero più alto didal 30 gennaio. Dei nuovi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri ”importati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Loestestest : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #CovidCina, tornano a salire i contagi nel Paese: ecco cosa sta succedendo. - fabbri333 : Covid Cina oggi, i contagi risalgono - ultimenews24 : I contagi da Covid risalgono anche in Cina. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e… - RassegnaZampa : #Covid in #Cina, risalgono i contagi: mai così tanti dallo scorso gennaio -