Cosa dobbiamo pensare di un partito che candida Vittorio Feltri? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vittorio Feltri, quel Vittorio Feltri, sarà capolista di Fratelli d'Italia a Milano. Niente ruolo da sindaco per lui, con il centrodestra che ancora non riesce a trovare un nome su cui tutti siano d'accordo, ma la carica di consigliere sì, grazie alla profonda amicizia con Giorgia Meloni che lo ha convinto ad accettare. Si tratta della prima potenziale esperienza politica per il giornalista 78enne, ormai trasformatosi in versione iperbolica di se stesso a suon di gaffes e uscite infelici, rendendo valida quella vecchia massima secondo cui chi lo imita "è più bravo dell'originale". Nel commentare la sua ...

