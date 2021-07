Cosa comprare con il reddito di cittadinanza

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021)di, eccosi puòno. Il sussidio viene erogato, scrive la ‘Legge per tutti’, erogato dal 2019, in una carta con cui è possibile soddisfare le necessità primarie e non quelle ritenute superflue. Non stupisce, quindi, che si possanoalimenti, vestiti, farmaci, libri, mobili, piccoli o grandi elettrodomestici e, anche, cellulari. Sì all’affitto e alla rata del mutuo, ma dal fatto che le spese condominiali non sono citate se ne deduce, si legge sulla ‘Legge per tutti’, che non rientrano tra le spese da poter sostenere con il ...