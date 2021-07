Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 luglio 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera – 7 luglio 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, nella quale si tornerà a parlare del caso di Saman. In studio il fidanzato della ragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi e che si presume sia stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino. La trasmissione di Rai 3 è andata in Pakistan a cercare i genitori di Saman, fuggiti dall’Italia, e dal paese di origine della famiglia arriveranno le ultime notizie con documenti inediti. Inoltre, tutti gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera – 7– va in onda una nuova imperdibiledi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, nella quale si tornerà a parlare del caso di Saman. In studio il fidanzatoragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi e che si presume sia stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino. La trasmissione di Rai 3 è andata in Pakistan a cercare i genitori di Saman, fuggiti dall’Italia, e dal paese di originefamiglia arriveranno le ultime notizie con documenti inediti. Inoltre, tutti gli ...

